Крупные штрафы грозят Telegram на фоне слухов о блокировке в России

В Москве зарегистрировано восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram за несоблюдением им российского законодательства. Об этом стало известно во вторник, 10 февраля.

Как сообщает РИА Новости, на февраль и март суд в Москве назначил рассмотрение семи протоколов о неудалении владельцем интернет-сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством. За каждое такое правонарушение для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 8 миллионов рублей.

Еще один протокол в отношении Telegram составлен за повторное неисполнение обязанности по мониторингу социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации. По этой статье также предусмотрен штраф до 8 миллионов рублей для юридических лиц.

Соответственно, мессенджеру Telegram грозят в России штрафы на сумму до 64 миллионов рублей. При этом курсируют слухи, что меры по частичному замедлению мессенджера приняли уже сегодня — якобы Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram в России.

Вслед за появлением таких слухов заместитель главы думского комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что в рамках профильного комитета вопрос замедления и блокировки Telegram не обсуждали. Парламентарий уточнил, что Роскомнадзор может начать блокировку, если к мессенджеру возникнут претензии "по законодательной базе".

Депутат Госдумы Михаил Делягин в комментарии Readovka заявил, что парламент не принимал никаких решений по поводу блокировок Telegram. По его словам, происходящее — это результат волеизъявления структур, работающих в обход публичного политического поля.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил в комментарии "Осторожно, новости", что Telegram не полностью выполняет требования российского законодательства и взаимодействует "через губу". Политик критически высказался о поведении администрации мессенджера, судя по которому "Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях".

Свинцов предположил, что техническая и юридическая дискуссия о будущем Telegram в России продлится еще полгода — в течение этого времени будет решаться вопрос о полной блокировке мессенджера.