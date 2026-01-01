Первый в 2026 году дождь ожидается в Москве

Уже в ближайшие дни в столичном регионе может пройти дождь. Об этом предупредили в Гидрометцентре России во вторник, 10 февраля.

Метеорологи обещают жителям Москвы и Подмосковья в пятницу, 13 февраля, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Как отмечает ТАСС, с начала 2026 года дождей в столичном регионе не фиксировали.

При этом ощутимо потеплеет: днем воздух может прогреться до трех градусов выше нуля. Этой оттепели будет сопутствовать южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, не исключена гололедица на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему нет смысла радоваться предстоящему повышению температуры. Эксперт отметил, что оттепели зимой никогда не доставляют большого удовольствия, поскольку им сопутствует "гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах".

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что в некоторые регионы России, особенно в центре страны, весна может прийти позже обычного. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что "шанс ошибиться в прогнозе погоды очень велик".