Собянин: Программа реновации полностью выполнена в 12 районах Москвы

Программа реновации выполнена больше чем на четверть, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

В новые квартиры въехали или переезжают порядка 258 тысяч москвичей. В прошлом году было построено около 2,3 миллиона квадратных метров жилья. А московский Фонд реновации стал лидером по вводу жилья в России.

Всего на разных стадиях проектирования и строительства сейчас находится порядка 11 миллионов "квадратов". Завершение реновации запланировано на 2032 года. На сегодняшний день она выполнена в 12 районах столицы.

Подробности - в посте мэра.