Вашингтон не включил Украину и Европу в список военных приоритетов

Европа и Украина не названы достижениями или приоритетами военной политики Вашингтона. Новый доклад Пентагона о результатах первого года политики Трампа "мир через силу" размещен на сайте военного ведомства.

В докладе подчеркнуто, что министр войны Пит Хегсет поддерживает цели президента Дональда Трампа, ставящие Америку на первое место. При этом Европа упоминается только в контексте перераспределения финансовой ответственности внутри НАТО. Украина же не упомянута вовсе.

Эксперты отмечают, что в настоящее время Украина для Белого дома - лишь один из элементов глобальной политики. На первом месте для Вашингтона сегодня ситуация на Ближнем Востоке и в Азии.