Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram, о чем ранее писали СМИ.

Как сообщили в ведомстве, ряд мессенджеров, в том числе Telegram, по-прежнему не исполняет законодательство России, поэтому продолжится введение ограничений.

В Роскомнадзоре добавили, что открыты для работы с любыми интернет-ресурсами, в том числе иностранными, но при условии уважения к России и ее гражданам.

Ранее стало известно, что в Москве зарегистрировано восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram за несоблюдением им российского законодательства.