Две страны ЕС выступили против санкций на перевозку нефти из России

Греция и Мальта сомневаются в целесообразности введения Евросоюзом полного запрета на услуги по транспортировке российской нефти. Об этом рассказали во вторник, 10 февраля, информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, в рамках нового, двадцатого по счету, пакета антироссийских санкций Евросоюза рассматриваются возможности ужесточить рестрикции в отношении российского топливно-энергетического комплекса. Брюссель предлагает полностью запретить услуги, сопряженные с перевозкой энергоносителей из России, в том числе фрахт и страхование.

Однако Греция и Мальта опасаются, что это негативно скажется на всей европейской судоходной отрасли и спровоцирует скачок цен на энергоносители. Страны затребовали разъяснения и по инициативе вводить санкции против иностранных портов, в которых осуществляется погрузка российской нефти.

Ранее источники рассказали, что Европейский союз впервые предложил наказывать порты в третьих странах. В частности, в черный список могут внести Кулевский терминал в Грузии и порт Каримун в Индонезии. Наряду с этим официальный Брюссель хочет пополнить перечень "теневого флота России", добавив в него 42 танкера.

Президент России ВладимирПутин отмечал, что некоторые недружественные страны до сих пор "упорно надеются добиться своего" и нанести нам так называемое стратегическое поражение. Однако глава государства выразил надежду на то, что "жизнь покажет" бесполезность подобных потуг и "это дойдет до самых тугодумов".