Брату Карла III грозит пожизненное после скандала с Эпштейном: вот за что могут посадить принца Эндрю

Сын Елизаветы II попал в скандал после публикации файлов Джеффри Эпштейна. Выяснилось, что принц Эндрю был постоянным клиентом финансиста, участвовал в развратных вечеринках и знал, что некоторым девушкам из компании Эпштейна не было и 18 лет. В одном из писем Эндрю писал Джеффри, что хочет быть его "питомцем". Кроме того, принц передавал своему приятелю секретную информацию.

Если последнее будет доказано, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор может быть приговорен к тюремному заключению. Британский журналист Эндрю Лоуни заявил, что существуют "веские основания" для расследования в отношении опального члена королевской семьи и предъявления ему обвинений в злоупотреблении служебным положением.

Максимальным наказанием по этой статье является пожизненное лишение свободы. Высшая мера применяется в случаях серьезного умышленного злоупотребления властью или пренебрежения обязанностями, связанными с занимаемой должностью.

Британская полиция проверяет информацию о том, что Эндрю делился конфиденциальными докладами, полученными им в период работы торговым представителем Великобритании, с осужденным за сексуальные преступления Эпштейном. В законе нет положений, которые препятствовали бы уголовному преследованию Эндрю, поскольку суверенным иммунитетом обладает только действующий монарх.

Однако Лоуни считает, что Эндрю может скрыться за границей. "Если полиция и Национальное агентство по борьбе с преступностью все же решатся расследовать дело Эндрю и придут к выводу, что есть основания для предъявления обвинений, он уедет в страну, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции. Последнее, чего хочет королевская семья, — это судебный процесс, который вынесет на публику их грязное белье и покажет, что они годами уклонялись от решения проблемы с Эндрю", — отмечает эксперт.

По словам Лоуни, Елизавета II защищала сына из последних сил, а Карл III продолжил прикрывать брата. Семья может посодействовать переезду Эндрю в Абу-Даби, где, как утверждается, шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян — предложил ему дворец площадью около 16 тысяч квадратных футов.