Глава Минобороны поздравил бойцов в зоне СВО со взятием Зализничного

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил личный состав 114-го гвардейского мотострелкового полка со взятием Зализничного в Запорожской области. Населенный пункт был освобожден 10 февраля. Текст правительственной телеграммы опубликовала пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Белоусов отметил верность воинов долгу и данной Родине присяге. Российские войска уверенно продвигаются вперед на Времевском направлении. Бойцы шаг за шагом приближают день победы над неонацизмом, подчеркнул министр.

Как отмечено в телеграмме верные Отечеству воины полка по первому зову Родины встали на ее защиту. Они с честью выполняют задачи специальной военной операции.