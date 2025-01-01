Россиян предупредили о риске уголовной ответственности за празднование Масленицы

Некоторые народные обычаи могут быть расценены как нарушение закона, что приведет к административной и уголовной ответственности. Об этом предупредил во вторник, 10 февраля, юрист Виктор Балакаев.

Комментарий последовал незадолго до начала Сырной недели, известной также как Масленица. Для верующих это последняя седмица перед Великим постом, когда уже не разрешается есть мясо, но можно употреблять в пищу молочные продукты, яйца, рыбу. В народной традиции Масленица — праздник прощания с зимой, когда принято печь блины, ходить в гости и устраивать гулянья.

Как рассказал юрист Виктор Балакаев в комментарии "Постньюс", не все народные обычаи безобидны с точки зрения права. Одно из самых распространенных нарушений связано со сжиганием чучела Масленицы. Эксперт напомнил, что разводить открытый огонь запрещено возле автомобильных и железных дорог, в охранных зонах путепроводов (ближе 10 метров), а также в лесах. Кроме того, в ряде регионов может действовать особый противопожарный режим.

Судебная практика, на которую ссылается Балакаев, свидетельствует, что поджоги в публичных местах могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, а в отдельных случаях — как уголовное преступление. Если же чучелу будет придано сходство с представителями каких-либо социальных групп, это могут расценить как разжигание социальной вражды.

В 2026 году Масленица начнется 16 февраля и завершится Прощеным воскресеньем 22 февраля. Специалисты подсчитали, что, с учетом нынешних цен, приготовление блинов со сметаной обойдется примерно в 350 рублей. Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил РИА Новости, что набор продуктов для приготовления 12 блинов и начинки к ним, включая сметану, мед, красную рыбу и красную икру, обойдется в 487,3 рубля.

В 2025 году в подмосковных Горках Ленинских сожгли самое большое чучело Масленицы — один лишь расписной кокошник оказался размером два на два с половиной метра. В Калужской области возвели деревянный замок с тремя десятками башен и мельниц высотой 26 метров.