Муж и свекровь забили насмерть судью Айгуль Сайлыбаеву на глазах у ребенка? Заговорил адвокат

Судью из Казахстана Айгуль Сайлыбаеву жесткого убили в Германии. В преступлении подозревают свекровь погибшей Наталью и мужа Александра.

Семья жила в Германии и растила дочь Жаклин. Однако, по признанию родных Сайлыбаевой, в отношения супругов постоянно вмешивалась свекровь. Якобы она подговорила сына оформить малышке Жаклин российское гражданство. Когда об этом узнала Айгуль, разразился скандал.

В ходе ссоры муж толкнул Сайлыбаеву, она упала и ударилась головой, после чего потеряла сознание. Мужчина решил, что убил жену, и позвонил своей маме. "Когда Айгуль пришла в себя, ее якобы добили вместе. Женщина сопротивлялась и даже ранила свекровь, но получила смертельный удар по голове. Все это происходило на глазах маленькой Жаклин. После трагедии ребенок несколько дней не разговаривал", — сообщил адвокат семьи Сайлыбаевой.

После расправы Наталья и Александр прилетели в Москву. Они опровергают все обвинения в свой адрес. "Казахстан направил запрос на экстрадицию, но второе гражданство мужа не позволяет этого сделать", — отметил адвокат.

Брат убитой Канат Сайлыбаев надеется, что виновные в смерти Айгуль понесут самое строгое наказание. "Самое тяжелое для меня — знать, что убийцы моей сестры до сих пор скрываются от правосудия и остаются безнаказанными", — заявил он изданию Baza.