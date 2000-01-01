Сын экс-главы ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в убийстве отца

Сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева подозревается в убийстве отца. Об этом рассказали во вторник, 10 февраля, в подмосковном главке Следственного комитета России.

Как сообщает РИА Новости, Александр Балахничев арестован в рамках расследования уголовного дела об убийстве, мужчине предъявлено обвинение.

Telegram-канал 112 уточняет, что трагедия разыгралась в подмосковном городе Одинцово. Между отцом и сыном произошел конфликта. По неподтвержденным сведениям, Александр Балахничев находился в состоянии алкогольного опьянения. Он достал нож и нанес отцу несколько ножевых ранений. Балахничев-старший скончался в больнице от полученных ранений.

Расследование, по данным 112, идет по статье Уголовного кодекса России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Об обвиняемом известно, что он является кандидатом педагогических наук, до ареста трудился в центре развития легкой атлетики ИААФ.

С Валентином Балахничевым, который возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год, простились 9 февраля. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова вспоминала, что Балахничева любили, к нему можно было в любой момент обратиться. В трудные 1990-е годы он не только сохранил Всероссийскую федерацию легкой атлетики, "но и привел ее в то состояние, чтобы гордиться" (цитаты по ТАСС).