Госдума одобрила второй пакет инициатив по противодействию мошенничеству

Государственная дума во вторник, 10 февраля, приняла в первом чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, технологии постоянно развиваются, поэтому в сфере борьбы с мошенничеством "необходимо выходить на новые решения".

Среди предлагаемых мер — маркировка международных звонков и введение детских сим-карт. Предусмотрено создание единой базы номеров мобильных устройств, присваиваемых на заводе-изготовителе (IMEI).

Предлагается ввести для граждан лимит на количество платежных карт: до пяти карт — в одном банке и до 20 карт — в совокупности во всех кредитных организациях. При этом банки обяжут применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия.

Глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский рассказал в своем Telegram-канале, что после учреждения единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, используемых в России, каждый номер мобильного телефона можно будет привязать к уникальному идентификатору конкретного аппарата. Даже если преступник сумеет раздобыть дубликат сим-карты на чужое имя, она окажется бесполезной.

Проблема мошенничества дошла до высших кругов власти. Президент России Владимир Путин во время прямого телеэфира передачи "Итоги года" призвал граждан к повышенной бдительности: "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же! Даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить".