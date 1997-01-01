Под одной плитой с единственной любовью: что стало с могилой целительницы Джуны спустя 10 лет после похорон

Джуна Давиташвили, прославившаяся как целительница и писательница, умерла в июне 2015 года. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище в одной могиле с сыном.

Считалось, что своими руками Джуна могла исцелить от многих болезней. На волне успеха и популярности она основала Международную академию альтернативных наук. Впрочем, ее интересы не ограничивались целительством. Она писала картины и стихи, пела. А в 1997 году Джуна провозгласила себя "царицей ассирийского народа". Знахарка имела весьма горячий нрав. Известно, что однажды она в пух и прах разругалась с Аллой Пугачевой. Даже дошло до драки, якобы не обошлось без кровопролития.

Будучи отчасти несколько мифической фигурой, Джуна создала вокруг себя ореол таинственности и загадочности. На самом деле о ней мало что доподлинно известно. Целительница предпочитала выставлять себя на публике яркой, эффектной и сильной женщиной.

Мало кто знал, что единственной ее любовью был сын Вахтанг, который умер в 2001 году. Причем до сих пор неизвестно, что с ним случилось. По одним данным, он погиб в автомобильной катастрофе, по другим — умер в сауне то ли от сердечного приступа, то ли в результате убийства.

Смерть сына стала потрясением для Джуны. Она ушла в себя, стала вести закрытый образ жизни. А спустя 14 лет умерла. Теперь мать и сын покоятся под одной могильной плитой на Ваганьковском кладбище в Москве. Могила находится напротив колумбария. Участок выделяется своей необычной оградкой в виде ветвей деревьев с позолоченными листьями.

На могиле Джину и ее сына установлен большой памятник, выполненный из черного камня. Монумент представляет собой мужчину и возвышающуюся над ним женщину, одну руку положившую ему на плечо. Складывается впечатление, будто дама пытается защитить своего спутника от всех бед на свете. Очевидно, что памятник представляет собой фигуры Джуны и Вахтанга, ее самого любимого человека.

До сих пор к могиле Джину приходят ее поклонники. Люди несут целительнице живые цветы.