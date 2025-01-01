В Госдуме предложили отменить обязательную регистрацию граждан

В законодательство России предлагается внести поправки, заменяющие обязанность иметь регистрацию по месту жительства (пребывания) соответствующим правом. С таким предложением выступили депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

Парламентарии отмечают, что в реальной жизни регистрация, сменившая советскую прописку, уже не дает полной и точной "картины движения граждан".

Более того, обязательный характер регистрационного учета на практике создает лишние административные барьеры для граждан, проживающих в съемном жилье либо вынужденных часто менять место проживания.

Наряду с этим "Новые люди" предлагают внедрить единую паспортную карту цифрового формата как основной документ, удостоверяющий личность. Депутаты полагают, что это повысит качество госуслуг, уменьшит случаи подделок паспортов и фальсификации действий, требующих использования таких документов, сообщает РИА Новости.

В декабре 2025 года адвокат Евгений Гибудуллин напоминал, что российское законодательство предусматривает ощутимые штрафы для граждан, которые официально зарегистрированы в одном месте, а фактически проживают в другом. Наказание грозит и собственникам жилья, которые допускают такое проживание.

Для военнообязанных россиян соответствие места регистрации месту проживания имеют особое значение. В ноябре 2025 года глава государства Владимир Путин подписал поправки, согласно которым непредоставление в военный комиссариат сведений о смене места жительства грозит штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей.