Ксенофонтова показала повзрослевшую дочь по важному поводу

Елена Ксенофонтова празднует день рождения дочери. 10 февраля Софье исполнилось 14 лет. По такому важному поводу актриса опубликовала свежее фото наследницы.

Софью фотограф запечатлел сидящей на стуле в красном платье в пол, при этом девушка поджала ноги, а ее рыжие волосы разметались по плечам. Выглядела дочь Ксенофонтовой задумчиво-печальной.

Елена поздравила Софью очень нежными словами. "Мой ангел спит. Мой ангел ждет, когда весна уже придет? А я не жду. Она идет! Весна в том Ангеле живет. Ангел проснется, и всё расцветет! Я люблю тебя, мой ангел! Храни тебя, Господь! С днем рождения, доченька!" — трогательно обратилась к имениннице Ксенофонтова.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям. Люди желают девочке счастья и успехов. "Пусть рядом будет только тепло, светло и весело"; "Чудо девочка! Искренние поздравления!"; "С днем рождения чудесную Сонечку!"; "Красивая девочка. Все больше становится похожей на свою потрясающую маму", — написали в комментариях.

 

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, Елена Ксенофонтова родила долгожданную дочь Софью от адвоката Александра Рыжих. Сейчас родители девочки в разводе. Также у актрисы есть старший сын Тимофей от брака с Ильей Неретиным.