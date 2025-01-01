ФАС проверит тарифы ЖКХ после жалоб россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не оставила без внимания жалобы жителей ряда российских регионов на резкий рост тарифов оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Антимонопольщики напомнили, что с 1 января 2026 года стоимость коммунальных услуг выросла, но увеличение не должно превышать 1,7%. При этом изменение должно было затронуть только налогообложение. О повышении тарифов речь не шла — они утверждаются отдельно.

По жалобам граждан на подорожание "коммуналки" организованы соответствующие проверки, сообщает ФАС на своем официальном сайте.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поправки о наделении ФАС дополнительными полномочиями по регулированию тарифов ЖКУ, заявлял, что это поможет взять ситуацию под контроль: "Люди только "спасибо" скажут. Отговорки закончатся".

К теме подорожания "коммуналки" обращался и глава государства Владимир Путин. В октябре 2025 года российский лидер подчеркивал, что затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей. Вместо этого "необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации".