Шойгу уличил США в попытке заменить ДСНВ на "эфемерный документ"

Американцы требуют привлечь Китай к переговорам по контролю над вооружениями, но молчат о необходимости задействовать в дискуссии другие ядерные державы — Великобританию и Францию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Комментируя в интервью "Коммерсанту" положение дел после завершения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Шойгу напомнил, что Вашингтон изъявлял желание внести коррективы.

При этом Соединенные Штаты предлагают "некую новую архитектуру, в основе которой будет лежать эфемерный многосторонний документ", однако "ни о какой многосторонности говорить не приходится". Требуя подключить к обсуждению Китай, о необходимости принятия на себя таких же обязательств Лондоном и Парижем в Вашингтоне умалчивают, подчеркнул политик.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью НТВ, что истечение ДСНВ не стоит драматизировать, поскольку в реальности договор и так не действовал последние три года. Дипломат отметил, что наша страна будет следить за действиями Соединенных Штатов, но не станет делать шагов к эскалации.

О том, что Россия продолжит действовать ответственно, рассказал и постоянный представитель нашего государства при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул в интервью ТАСС, что "мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора". При этом Россия по-прежнему "готова к равноправной работе по выправлению ситуации" в сфере международной безопасности.