Дочь Даны Борисовой попала в психиатрическую клинику: "Моя жизнь пошла под откос"

Дочь Даны Борисовой Полина сделала признание. Из-за постоянных тусовок она угодила в психиатрическую клинику.

По словам Полины, у нее началось пограничное расстройство личности. Дочь Борисовой уверена, что сама довела себя до такого состояния, мол, вела бы правильный образ жизни, такого не случилось бы.

"Это стало следствием постоянного посещения клубов, тусовок. Я очень ругалась с мамой, даже со своей собакой, которая начала меня забывать. Я запуталась, у меня долго разбито сердце, я не знала, что делать со своей жизнью. Из-за этого начала вести непонятный образ жизни", — призналась Полина на своей странице в соцсети.

Сейчас дочь ведущей сожалеет, что запустила себя и стала склочной. Мол, больше всего на свете она хотела бы снова стать милой и приветливой, снова нравиться людям. Вместо этого Полина чувствует, что разочаровала близких, и они не могут ее любить.

Сожалеет Борисова-младшая и о расставании с 35-летним возлюбленным Артуром Якобсоном. Полина извинилась перед мужчиной и призналась, что ее чувства к нему не прошли. "Я хочу публично заявить, что очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста!" — написала девушка и отметила, что сделает все, чтобы вернуть любовь Артура.

Полина надеется, что сможет восстановиться. Она строит планы на будущее, — Борисова-младшая мечтает запустить собственное шоу и поступить в университет. "Моя жизнь пошла под откос из-за моего диагноза, сейчас я буду лежать в больнице и потихоньку восстанавливаться", — поделилась дочь телеведущей.

