ЕС анонсировал список требований к России по Украине

Европе необходим собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала во вторник, 10 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Политик вновь заявила, что мнение Европы должно учитываться, а "все, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, должны понимать, что им нужно согласие европейцев".

Кая Каллас, которую цитирует агентство Reuters, отметила, что у Европейского союза "тоже есть условия", которые нужно выдвигать "не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к русским".

Ранее депутат Европарламента Рихо Террас заявил, что тема возвращения Крыма Украине в Европе больше не обсуждается. Эстонский политик объяснил это тем, что Евросоюз не способен помочь в этом вопросе киевскому режиму, не обладая необходимым потенциалом для противостояния России.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что близится момент завершения российско-украинского конфликта — тогда отношения Европы с Россией начнутся с нуля. Как отметил политик, "мы уже пару лет обсуждаем, когда будет целесообразно наладить контакты, в том числе и на высоком уровне".