Онищенко объяснил резкий рост заболеваемости ОРВИ

В России наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) очень большой группы. Об этом рассказал во вторник, 10 февраля, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эксперт отметил в интервью "Взгляду", что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом не достиг критических показателей, поэтому оснований для усиленных мер профилактики и борьбы нет.

Происходящее вызвано, прежде всего, климатическими факторами — из-за погоды рост распространения инфекции абсолютно понятен и находится под контролем. Онищенко отметил, что ожидать спада заболеваемости раньше марта-апреля не стоит, поскольку погодные условия предрасполагают к распространению респираторных вирусных инфекций.

28 января заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что нет никаких оснований полагать, что эпидемиологическая ситуация в России по гриппу кардинально изменится. Он подчеркивал, что ситуация соответствует сезонному уровню заболеваемости и укладывается в средние многолетние показатели.

Комментируя слухи о появлении "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации", Роспотребнадзор подчеркивал: никаких критических мутаций вируса гриппа в ходе исследований не обнаружено. Вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики этого заболевания и серьезных осложнений.