Восемь человек пострадали при крупном пожаре в центре Москвы

Площадь пожара, вспыхнувшего во вторник, 10 февраля, в жилом доме в центре Москвы выросла до 250 квадратных метров.

Как сообщает АГН "Москва", восемь человек пострадали при крупном пожаре в доме на Пресненском Валу. Среди них – один пожарный и трое детей. Спасен 31 человек.

Столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает в своем MAX-канале, что происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров.

Основные усилия пожарных сосредоточены на спасении людей и недопущении распространения огня по кровле здания.