В центре Москвы загорелся один из подъездов в восьмиэтажке, есть пострадавшие

Первым делом прибывшие пожарные развернули коленчатые подъемники, чтобы добраться до людей, просящих о помощи. Видно, как пожилая женщина спасалась от дыма на балконе. Она крепко сжимает кота. Не хочет уходить без него. А животное настолько напугано, что не в силах отцепиться от хозяйки и перебраться на руки к пожарному. Пришлось за ширку. Не совсем ласково, но действенно. Имеется информация, что один из жильцов, спасаясь от едкого дыма, выпал из окна. Он жив. Госпитализирован.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на лестнице или лифтовой шахте одного из подъездов дома. По этой причине весь лестничный марш очень быстро заволокло дымом и люди оказались запертыми в своих квартирах. Потом еще загорелась и деревянная обрешетка крыши.

"Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Подразделениями спасено 37 человек. За медицинской помощью обратились 9 человек", - сообщил Вадим Уваркин, начальник ГУ МЧС по Москве.

Всего в результате пожара пострадали девять человек. В том числе трое детей. Спасены 37. Жильцов дома, при необходимости временно размещают в центре "Московского долголетия" Пресненского района.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Точная причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. Соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома на контроле в прокуратуре", - рассказала Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Дом, в котором возник пожар, - 1958 года постройки. Четыре подъезда. Восемь этажей. Стены кирпичные. А вот во внутренней отделке много дерева. Скорее всего, по этой причине огонь очень быстро распространился по всему лестничному пролету. По некоторым данным, в здании недавно проводили капитальный ремонт.