Шесть тысяч инвестиционных проектов профинансировал "Россельхозбанк" за 25 лет работы

Шесть тысяч инвестиционных проектов профинансировал "Россельхозбанк" за 25 лет своей работы. Об этом на встрече с премьером Михаилом Мишустиным рассказал глава финансовой организации Борис Листов.

Организация предоставляет полный перечень услуг и физическим лицам, и бизнесу. Главное направление - кредитование сельскохозяйственных работ, поддержка экспортеров, помощь с покупкой современной агротехники. Только в прошлом году на эти цели банк выдал аграриям более двух триллионов рублей.

Помимо финансовых инструментов, банк создает экосистему для развития АПК. Работает "Школа фермера". Аграрному делу обучают в том числе и ветеранов СВО.