Шесть тысяч инвестиционных проектов профинансировал "Россельхозбанк" за 25 лет работы

Шесть тысяч инвестиционных проектов профинансировал "Россельхозбанк" за 25 лет своей работы. Об этом на встрече с премьером Михаилом Мишустиным рассказал глава финансовой организации Борис Листов.
Организация предоставляет полный перечень услуг и физическим лицам, и бизнесу. Главное направление - кредитование сельскохозяйственных работ, поддержка экспортеров, помощь с покупкой современной агротехники. Только в прошлом году на эти цели банк выдал аграриям более двух триллионов рублей.
Помимо финансовых инструментов, банк создает экосистему для развития АПК. Работает "Школа фермера". Аграрному делу обучают в том числе и ветеранов СВО.
"Очень важно, чтобы при подготовке к очередному циклу полевых работ бизнес, аграрии могли оперативно обратиться к вам за получением соответствующего финансирования, чтобы не срывать сроки весенней посевной. В новом федеральном проекте по развитию агробизнеса объединены все инструменты и все предоставляемые им меры поддержки, такие как гранты на семейные фермы, субсидирование граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство, на развитие материально-технической базы, потребкооперации", - отметил Мишустин.