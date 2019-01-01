"Это хуже рака": названа причина смерти 32-летнего хоккеиста Артема Федорова

Хоккеист Артем Федоров скончался 9 февраля. Ему было 32 года. О смерти спортсмена сообщил ХК "Сочи", в котором Артем отыграл свой последний сезон.

"С прискорбием сообщаем о том, что в возрасте 32-х лет ушел из жизни хоккеист Артем Федоров. Артем выступал за хоккейный клуб „Сочи“ в сезоне 2022/2023, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искреннем отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком", — сообщили в социальных сетях команды.

Соболезнования также выразили "Динамо" и "Спартак", за которые в разные годы играл Федоров. "Красно-белые" напомнили, что Артем был их лучшим бомбардиром в сезоне 2019/2020.

Федоров не выходил на лед с 2023 года. Хоккеист не объявлял о завершении карьеры, он просто перестал участвовать в играх. Болельщики удивлялись, почему успешный игрок вдруг исчез. О болезни Артема тогда никто и подумать не мог. Теперь же выяснилось, что несколько лет хоккеист боролся со страшным заболеванием.

"Могу сказать, что он болел… Рассеянный склероз — это хуже рака", — сообщил "СтарХиту" источник, приближенный к семье хоккеиста.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует защитную оболочку нервов в головном и спинном мозге. Эта болезнь неизлечима.

Прощание с Артемом Федоровым состоится 11 февраля в подмосковных Химках. Похоронят хоккеиста на Машкинском кладбище.