Российская армия нанесла комбинированный удар по украинским тылам. "Искандерами" и "Геранями " поражены места подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия в районе поселка Жадово Черниговской области. Именно оттуда в последнее время враг атаковал гражданскую инфраструктуру нашей страны.

А в зоне спецоперации российские войска ведут наступательные бои на основных участках фронта. На Ореховском направлении ударно отработала наша артиллерия. "Град " группировки "Днепр" точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив скопление пехоты, которая пыталась спрятаться во вражеском опорнике.

На Красноармейском участке фронта наша "Молния" в одной из лесопосадок поразила блиндаж противника. Кадры объективного контроля подтвердили ликвидацию цели на расстоянии более 30 километров. А в Днепропетровской области российские "птички" сорвали снабжение ВСУ. Роботехнические комплексы боевиков так и не доехали до передовой.

И новые подробности освобождения населенного пункта Зализничное в Запорожской области. На это штурмовым отрядам потребовалось более двух недель. Подразделения группировки "Восток" зачистили 500 строений и взяли под контроль территорию площадью более 18 квадратных километров.

Небо над критически важными объектами в зоне ответственности группировки "Восток" контролирует "Панцирь-С". В этот раз во время несения дежурства расчет обнаружил и ликвидировал БПЛА противника. За нашим комплексом, который поражает любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне, постоянно охотится неприятель. Поэтому "Панцирь", отработав, меняет позицию. Но прибыв на новое место, способен за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.