ПВО сбила 108 украинских дронов над российскими регионами в ночь на 11 февраля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные силы ПВО сбили 108 беспилотников ВСУ в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Волгоградской области сбито 49 дронов ВСУ. Над Ростовской областью уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, над Саратовской областью и акваторией Черного моря ликвидировано по семь беспилотников. Три дрона сбито над Астраханской областью, по два - над Брянской областью, Республиками Калмыкия и Татарстан. По одному беспилотнику ВСУ сбито над Азовским морем, Республикой Крым и Северной Осетией, а также над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями.

Как сообщил в Telegram администрации региона губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки сбитых беспилотников повредили квартиру в жилом доме в Волжском. Еще один дрон упал на территорию детского сада Ягодка, кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. На местах работают сотрудники оперативных служб. Пострадавших, по предварительным данным, нет.