Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Сержант Ильнур Сайфуллин в составе экипажа БМП наносил огневое поражение неонацистам. Отразив массированную атаку беспилотников, Сайфуллин с подчиненными уничтожил вражеский минометный расчет и личный состав ВСУ.

Младший сержант Илья Зимин, заметив приближение группы fpv-дронов противника, незамедлительно оповестил сослуживцев и с помощью средств РЭБ подавил радиочастоты. Коптеры врага не достигли цели, потерь среди наших бойцов не допущено.