Дипломат Вениамин Попов: Мировая система переживает страшный кризис

Могут ли растущие разногласия между Европой и США привести к расколу западного мира? Как изменится тогда глобальный баланс сил? Можно ли считать недавний выход США из Всемирной организации здравоохранения ещё одним подтверждением кризиса, который переживают международные объединения?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с историком и дипломатом Вениамином Поповым.

"Сейчас мировая система переживает страшный кризис. Кризис, который был создан действиями Запада, к сожалению. Потому что они себя вели совершенно ужасно", - отметил он.

