Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 16.00 до 18.00 мск вторника, 10 февраля, перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, 16 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 12 дронов – над Белгородской областью.

По два беспилотника ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей, еще один аппарат уничтожили над Крымом.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Север" продолжают создавать зону безопасности вдоль наших границ. В ходе массированного удара РСЗО "Ураган" ликвидированы опорник, точки запуска беспилотников, техника и живая сила ВСУ.

Украинские националисты цинично выбирают мишенями для своих атак мирное население и гражданские объекты. ВСУ обстреляли село Скельки Запорожской области, когда там проходила траурная процессия. Настоятель местного Успенского храма Сергий Кляхин получил смертельные ранения и скончался, еще шесть человек пострадали.