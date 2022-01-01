Ксения Алферова покинула Москву на фоне скандального развода с Егором Бероевым

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказалась гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Многие осудили поведении Бероева, напомнив ему, что следует с уважением относиться даже к бывшей жене. Ксению же коллеги и поклонники поддержали, но журналисты не давали ей прохода, пытаясь узнать подробности развода.

В итоге актриса не выдержала столь пристального внимания. Алферова вышла на связь из самолета и сообщила, что отправилась в путешествие. Ксения не стала уточнять, куда именно она полетела.

"Я поняла, что ужасно устала за последние несколько недель, и такое счастье случилось в моей жизни – я еду отдыхать! На целых 4-5 дней. В мои любимые горы", — рассказала артистка.

Алферова призналась, что за последнее время услышала много приятных слов в свой адрес и поблагодарила всех за поддержку. "Сейчас я чувствую вашу общую поддержку, встречаю людей, которые говорят мне теплые слова. Это так вдохновляет и окрыляет!" — отметила актриса.

