Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань. Такое обещание дал во вторник, 10 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах — эти земли вошли в состав Российской Федерации как новые субъекты.

Россия продолжит действовать "в полном соответствии с чаяниями этих людей", заявил Лавров. Он также потребовал полного восстановления прав тех, кто остается под властью Киева, наряду с искоренением другой первопричины конфликта — устранением военных угроз национальной безопасности России, сообщает ТАСС.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — это "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей". Политик отметил, что поэтому называть вернувшиеся в состав России территории новыми неправильно.

Российский лидер Владимир Путин заверил, что нашему государству хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории. В частности, в силе остаются планы построить хорошую кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое в ходе специальной военной операции стало внутренним морем России.