Дуров отреагировал на замедление Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров высказал свое мнение о действиях Роскомнадзора по ограничению работы мессенджера в России.

Российский регулятор напомнил, что Telegram так и не исполнил ряд требований нашего законодательства, поэтому, чтобы "обеспечить защиту граждан", последовательно предпринимаются шаги по ограничению работы сервиса — вплоть до полной блокировки в России.

Как заявил Павел Дуров в соцсетях, "ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением". Бизнесмен отметил, что Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления.

По словам создателя Telegram, восемь лет назад Иран пытался идти этим путем, когда "запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу", однако потерпел неудачу.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что усилил замедление Telegram за "невыполнение российских законов, а также отсутствие мер противодействия террористическому и преступному использованию мессенджера". В дополнение к уже имевшимся претензиям в отношении Telegram еще восемь дел дожидаются рассмотрения в суде.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Telegram взаимодействует с российскими властями "через губу". Политик предположил, что техническая и юридическая дискуссия о будущем Telegram в России продлится еще полгода — в течение этого времени будет решаться вопрос о полной блокировке мессенджера.