Военнослужащие крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, который имитирует зону конфликта на Украине.

Как пишет The Daily Mail, полигон Коупхилл-Даун в графстве Уилтшир представляет собой небольшое поселение из нескольких десятков двухэтажных домов.

Британские военные проходят "жесточайшую подготовку" с учетом вероятности развертывания в Восточной Европе". Капитан Майк Линдгрен, участвующий в маневрах, предположил, что в случае реального боевого конфликта с Россией "битва потенциально может произойти в местах, которые немного похожи на это".

Ранее президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что наша страна не собирается ни на кого нападать, и даже предлагал Европе официальный документ, гарантирующий ненападение. Однако если Европа начнет войну — Россия готова "прямо сейчас", предупреждал политик.

При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что глава евродипломатии Кая Каллас желает войны Евросоюза против России. Дмитриев оценил европейского политика словами "глупая Кая".