Продюсер объяснил, почему за Кадышеву теперь поет сын

Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова в недавнем интервью пристыдила Надежду Кадышеву. Мол, негоже артистке такого уровня петь под фонограмму.

"Они не работают вживую. Голосов живых там нет. Люди знают эти песни на каком-то уровне, их уже никуда не денешь. И они идут за настроением, за этими песнями", — заявила Куртукова.

Более того, артистка отметила, что зря Надежда Никитична отдает большую часть песен сыну. Григорий не нравится публике, и это не лучшим образом сказывается на коллективе. "Я знаю, что очень большую часть концерта занимает ее сын. Это вызывает у зрителей много вопросов. Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как, ну как не петь на своем сольном концерте вживую?" — рассуждала Куртукова.

Поведение Кадышевой объяснил продюсер Павел Рудченко. По его словам, здоровье не позволяет исполнительнице хита "Веночек" без фонограммы отработать целый концерт. Поэтому Надежда Никитична вынуждена прибегать к техническим уловкам.

"Я не замечал, чтобы Кадышева часто выступала под фонограмму, но слышал, что в последнее время из-за состояния здоровья она действительно может делать это", — сообщил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

По этой же причине все больше песен Кадышевой исполняет ее сын. Иначе концерты пришлось бы просто отменять. "Поэтому большую часть ее концерта занимает непосредственно ее сын. Согласен с певицей Татьяной Куртуковой. Это не нравится некоторым зрителям. Люди действительно негодуют по поводу того, что идут на выступление Кадышевой, а получают выступление ее сына", — заявил продюсер.

