Мужчина пострадал при взрыве машины в Подмосковье

Следственный комитет России начал расследование о покушении на убийство общеопасным способом после хлопка неустановленного устройства в машине в Московской области. Об этом рассказали во вторник, 10 февраля, в пресс-службе регионального главка Следкома.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в подмосковном городе Фрязино. В автомобиле, где сработало некое устройство, находился мужчина — он получил осколочное ранение голени, потребовалась госпитализация.

Как сообщает Telegram-канал 112, пострадавший — 50-летний Сергей Щ. Он незадолго до взрыва сообщил в экстренные службы о том, что в его машине, предположительно, находится бомба.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что пострадавший — индивидуальный предприниматель, который сам сообщил о подрыве. Сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия.