Все очень ждут восстановления мира, однако России подойдет не всякий вариант. Об этом рассказал во вторник, 10 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик в интервью "НЬЮМ ТАСС", "нам нужен только мир, в котором будут полностью обеспечены и застрахованы наши интересы", причем мы добиваемся его не только для себя, но также "и ради будущих поколений, даже которые уже будут после вас".

Песков отметил, что мирное существование всегда лучше войны, поэтому в нынешних условиях проигрывает вся планета, с учетом значительного количества конфликтов.

Что касается российской специальной военной операции на Украине, наша страна до последнего пыталась обеспечить свои интересы мирными средствами, напомнил пресс-секретарь президента России. Лишь после того, как все возможности выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, СВО стала неизбежной.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объяснил, какой миропорядок предлагает наша страна. Россия и ее партнеры по различным форматам выступают за формирование мироустройства, основанного на суверенитете всех государств, равной и неделимой безопасности для всех.

При этом американские журналисты признали, что Россия одерживает победу в глобальной гонке за влияние в долгосрочной перспективе, несмотря на все попытки противодействия со стороны Запада.