Дочь-инвалид Баталова раскрыла правду про старшую сестру и сделала заявление: "Не встревайте в нашу жизнь"

Мария Баталова потеряла отца в 2017 году, а 6 февраля похоронила мать. Многие заволновались, что теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Но, как выяснилось, за Марией есть кому присмотреть. И это не чужой для нее человек. У дочери Гитаны Леонтенко есть старшая сестра. Надежда Баталова была рождена в первом браке Алексея Баталова. Ходили слухи, что первая дочь актера на него в обиде и не общается с Марией, но это оказалось ложью.

Надежда 6 февраля присутствовала на похоронах Гитаны Леонтенко. Собравшиеся на Преображенском кладбище обратили внимание, что дочь Баталова поддерживал младшую сестру. Это может свидетельствовать о нормальных отношениях между членами знаменитой артистической семьи.

Устав от слухов, Мария Баталова решила прояснить ситуацию. Она заявила, что с сестрой не конфликтует и попросила посторонних не лезть в ее семью.

"У нас с сестрой замечательные отношения. Но у каждого человека есть своя жизнь, свои заботы, свои неурядицы. Надюша ― приходит, с Надюшей ― общаемся. Пожалуйста, не встревайте в нашу семейную жизнь", — цитирует дочь Гитаны Леонтенко газета Metro.

Напомним, 58-летняя Мария Баталова с рождения страдает ДЦП. Она с трудом говорит и передвигается исключительно в инвалидной коляске. Несмотря на серьезный диагноз, Мария состоялась как литератор, она выпускает книги под псевдонимом Гитана-Мария Баталова.

