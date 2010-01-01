Москва планирует вдвое увеличить объем промышленной инфраструктуры

Они лишь с виду напоминают музыкальные пластинки или компакт-диски. Да и само помещение хоть и стерильно, но вовсе не операционная, а первая в мире фабрика по производству схем с применением сразу трех технологий – фотоники, оптики и классической электроники.

"Это, по сути, наша каждодневная жизнь. Это - передача данных в рамках разговора по телефону. Это - взаимодействие между операторами обработки данных. Это – интернет", - показывает Алексей Денисов, вице-президент по исследовательской инфраструктуре Сколковского института науки и технологий.

Лучше один раз увидеть под микроскопом. На срезе человеческого волоса поместятся 700 таких микрочипов. Яркие переливы отнюдь не для красоты. За передачу данных отвечают фотоны – то есть частицы света. Скорость при этом увеличивается в 100 раз. До 3 терабайтов в секунду. Перспективы колоссальные – от внедрения технологий 5G до развития беспилотного транспорта.

"Данная технология позволяет делать устройства, которые работают как нейронные сети. По образу и подобию человеческого мозга. Сам по себе завод состоялся благодаря непосредственному участию правительства Москвы", - говорит Магомед Алиханов, генеральный директор компании-производителя электроники.

Работает "Московский центр фотоники" с декабря прошлого года. Предприятие – резидент особой экономической зоны "Технополис Москва". Промышленность стала драйвером развития столичной экономики, на встрече с президентом подчеркивает Сергей Собянин.

"В соответствии с вашим поручением поддерживаем развитие высокотехнологичных производств, промышленности и выполняем вашу задачу по технологической независимости экономики. Мы не хотим развивать промышленность низкомаржинальную, с низкой производительностью труда. И ставим себе задачу до 50 процентов объема промышленности, чтобы была промышленность высоких технологий", - добавил мэр.

Создан мощнейший фармацевтический кластер. Для его резидентов введена минимальная арендная плата, субсидии и налоговые льготы. Но главное – производственные мощности. Цель - к 2030 году удвоить промышленную инфраструктуру.

"У нас в 2010 году было около 10 миллионов квадратных метров промышленных площадей, в принципе, не самые лучшие многие из них. Сегодня уже 13 миллионов, и это неплохие площади. Целый ряд программ работает. Развитие нашей экономической зоны, плюс все застройщики заинтересованы в развитии и создании рабочих мест, действует специальная программа. И комплексное развитие территорий – это по федеральному закону. Мы тоже, собственно, диктуем застройщикам, какой объем рабочих мест должен создаваться и промышленных предприятий. За счет нескольких этих программ, по сути дела, воссоздается промышленность города, и не только достигается предыдущий уровень – мы двигаемся вперед!, - указал Собянин.

Некоторые важные высокотехнологичные объекты президент и мэр открывали вместе. Например, Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Технологична в Москве теперь даже реновация. Дом как конструктор собирают из заранее изготовленных бетонных модулей. Первый дом, возведенный по новым технологиям, в районе Черемушки уже заселили.

"За шесть с половиной месяцев построили дом, сам монтаж занял 100 дней всего. И количество рабочих, которые необходимы, в разы меньше, а на площадке еще меньше. В основном люди работают на заводе, в заводских условиях. Уникальное производство, над ним работали несколько лет. Сроки строительства совершенно другие, и остальные компании будут подтягиваться тоже под эти сроки и технологии", - рассказал Сергей Собянин Владимиру Путину.

И эмоции новоселов, пожалуй, лучшее доказательство того, что даже самые высокие технологии должны приносить людям простые и понятные радость и счастье.