Силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА над территорией РФ за три часа

Силы противовоздушной обороны уничтожили 48 украинских дронов над территорией России за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 10 февраля.

"Десятого февраля в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 17 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, 10 — над Белгородской областью, 10 — над территорией Краснодарского края, семь дронов — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Республики Крым и один — над территорией Воронежской области.