В Волгоградской области загорелся завод из-за атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Волгоградской области возник пожар на территории завода. Поврежден многоэтажный дом. Также зафиксировано падение обломков на территорию детского сада. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров 11 февраля.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада "Ягодка", а также возгорание на территории завода на юге Волгограда", — приводит слова губернатора администрация Волгоградской области.

По предварительным данным, никто не пострадал, отметил Бочаров. Сейчас проводятся работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА.