Президент Колумбии сообщил о попытке покушения на него

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовившемся на него покушении. Он опасался, что по вертолету, на котором он находился, могли открыть огонь. Об этом Петро сообщил во время правительственного заседания.

"Я не приземлился там, где должен был приземлиться, потому что были опасения, что по вертолету, в котором также находились мои дети, откроют огонь", — сказал он.

Глава государства добавил, что экипаж с ним вылетел в открытое море на четыре часа и прибыл не туда, куда изначально он собирался.

Петро заявил, что попытки оказать влияние на него и его окружение предпринимаются с октября прошлого года, включая эпизоды, связанные с ордерами на арест и попыткой задержания его сына в декабре.