В России идет набор желающих в войска беспилотных систем

Во всех регионах страны идет набор желающих в войска беспилотных систем. От кандидатов нет отбоя. Но, чтобы заключить контракт с Министерством обороны, новобранцы проходят тщательную проверку, а затем обязательный курс обучения управления дронами. На полигоне условия максимально приближены к боевым.

Настоящий fpv-дрон новобранцу, конечно, сразу и не доверят. Неопытный пилот, скорее всего, просто разобьет летательный аппарат. А потому обучение всегда начинается с симулятора. Пролететь на огромной скорости через окно или дверной проем даже в виртуальном пространстве - задача, с которой справится далеко не каждый.

"Некоторые люди понимают сразу же, будут они операторами БПЛА или не будут. Потому что обучение может проходить от двух до четырех часов, и человек сразу понимает", - рассказал Александр, преподаватель Центра подготовки специалистов войск беспилотных систем Ленинградского военного округа.

Тем, кому удалось в совершенстве освоить симулятор, приступают к полетам на настоящем дроне. Сначала в помещении. А затем - уже на полигоне. В условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы отрабатывают взлет ударного беспилотника и уничтожение целей условного противника.

"Помехи, РЭБ... Все здесь присутствует, поэтому летать им вполне будет комфортно как здесь, так и там в условиях боевого соприкосновения", - рассказал преподаватель Центра подготовки специалистов войск беспилотных систем.

Новый род войск беспилотных систем - одно из самых передовых и высокотехнологичных подразделений. Набирают туда разных специалистов. Это и механики, и инженеры, и программисты. Желающие заключить контракт с Министерством обороны и попасть в новый род войск проходят тщательную проверку. Все начинается с пункта отбора. Кандидаты приносят необходимые документы, врачи оценивают физическую подготовку и стрессоустойчивость. Предпочтение отдают кандидатам в возрасте от 18 до 45 лет.

Тимур увлекался симуляторами танковых и морских сражений. Он уверен, что компьютерные игры помогли развить быструю реакцию и аналитическое мышление. Но это далеко не все плюсы.

"У меня есть понимание того, как устроена эта техника, как она работает. Если говорить о танках, то понимаешь, какие есть типы боеприпасов, скорость полета снарядов, какие зоны пробития, где и что расположено. Я считаю, что эти навыки будут полезны", - отметил Тимур, кандидат на военную службу по контракту.

Ярослав - человек творческий. Умеет обращаться с гражданским квадрокоптером, снимал видеоролики. В зону СВО решил отправиться, чтобы помочь своей стране и заодно освоить новую специальность. Ведь БПЛА сегодня применяют не только на передовой, но и в обычной жизни.

"МЧС, это затруднительные моменты, которые связаны с пожарами. Если трудно добраться, например, до какого-то дома. Это все можно отследить сверху через дрон, но и разведать обстановку, как дальше действовать", - рассказал Ярослав.

Государство активно поддерживает семьи защитников Родины. Это и льготы, и различные социальные меры. Ну а сами военнослужащие получают достойное жалованье. При заключении контракта предусмотрены и единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно положена выплата - миллион 900 тысяч рублей.