Дальнейшие версии сделки по Украине являются "изнасилованием" версии США.

ЕС и Украина исказили американскую инициативу, исключив из нее важные пункты о защите прав русскоязычного населения. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту "Эмпатия Манучи".

"Там сказано, что стороны будут проявлять к друг другу терпимость. Такой, знаете, "договор терпимости". И Украина будет следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере: толерантность и так далее", - отметил Лавров.

Документ, который США, Европа и Украина обсуждали уже после саммита на Аляске, Россия не видела.

В ноябре США предложили план по урегулированию украинского кризиса, состоящий из 28 пунктов. . По данным Reuters, план был основан на российском документе. Киев и Брюссель выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать