В России утвердили новые полномочия врачей скорой помощи

Минтруд России утвердил профессиональный стандарт для врачей скорой помощи.

Теперь врачи скорой смогут оказывать медпомощь в условиях чрезвычайных обстоятельств вне стен медицинских организаций, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Уточняется, что в профстандарт включили семь конкретных действий, которые будут выполнять медики:

- сортировка пострадавших,

- организация работы медицинских подразделений в качестве первоочередной выездной бригады,

- взаимодействие с экстренными службами,

- планирование эвакуации.

Помимо этого, в документе указаны необходимые знания и умения. В частности, врач скорой помощи должен знать алгоритм сбора информации, знать критерии ЧС и аргументировать выбор медицинской организации для последующей эвакуации пациента.

Новый стандарт изменил условия допуска к работе: теперь врачам достаточно получить сертификат специалиста или аккредитацию по направлениям "Лечебное дело" или "Педиатрия".