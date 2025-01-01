Михаил Ефремов из последних сил готовится выйти на сцену: мучается одышкой, еле встает на ноги

После освобождения из тюрьмы Михаил Ефремов работает в "Мастерской, 12" Никиты Михалкова. Артист готовится к спектаклю, который называется "Без свидетелей". Его партнершей является актриса Анна Михалкова.

Режиссер Никита Михалков глубоко погружен в репетиционный процесс вместе с актерами. "Миша, давай по-другому!" - раскритиковал актера режиссер.

Как передает Mash, Михаил Ефремов репетирует по четыре часа в день и больше буквально из последних сил. Нагрузки даются ему тяжело — актера мучает одышка, он с трудом встает, невынослив и неподвижен из-за хронической обструктивной болезни легких. Однако Ефремов не сдается, ведь это его первая роль после 4,5 лет тюрьмы, и он изо всех сил пытается вернуться на сцену.

Напомним, Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля 2025 года. Артист сразу же поехал домой в Москву. Однако затем актер отправился в санаторий в Кисловодск. Якобы Михаил Ефремов оформил себе программу восстановления после бронхолегочных заболеваний.

