Песков прокомментировал решение РКН о замедлении Telegram

Заявления Роскомнадзора о решении тормозить работу мессенджера Telegram видят и читают в Кремле. Компания не выполняет требования российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление по поводу невыполнения Telegram предписаний российских властей. Было бы лучше, если бы компания и другие сервисы, подпадающие под ограничения, этим предписаниям следовали: есть закон, который нужно выполнять, приводит слова Пескова ТАСС.

Массовый сбой в работе Telegram на территории России был отмечен 10 февраля. Позже Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера. В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока мессенджер не начнет соблюдать законы Российской Федерации.