На Западе назвали сроки президентских выборов на Украине

Президентские выборы и референдум по мирному соглашению на Украине пройдут до 15 мая. Проведение голосования начали планировать в Киеве, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Издание напоминает, что Вашингтон потребовал от украинских властей провести оба голосования до 15 мая. Подчеркнуто, что в противном случае Киев рискует лишиться предложенных США гарантий безопасности.

Издание также отметило, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля. В окружении украинского лидера заявляют, что готовы провести голосование в максимально сжатые сроки, несмотря на трудности, связанные с материально-техническим обеспечением процесса. Кроме того, Рада в марте и апреле намерена принять поправки, позволяющие проводить выборы во время военного положения.