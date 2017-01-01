Больная ДЦП дочь Баталова стала владелицей сумасшедшего наследства

Младшая дочь Мария потеряла отца, легендарного актера Алексея Баталова в 2017 году, а этой зимой ушла и ее мать, цирковая артистка Гитана Леонтенко. Общественность немедленно заволновалась, что прикованная к инвалидному креслу больная ДЦП Маша осталась совсем одна.

Однако это не так. Помимо старшей сестры Надежды, дочери Алексея Баталова от первого брака, у Марии есть помощница. Да и вообще, утверждают в близком окружении, младшая наследница прекрасно справляется самостоятельно, несмотря на то что является инвалидом первой группы.

Да и о финансах Мария Баталова может не переживать. Судачат, что ей досталось сумасшедшее наследство. Юрист Татьяна Кириенко, представляющая интересы Баталовой, рассказала, что у Маши нет опекуна, а материальные вопросы для нее не представляют затруднений.

"Она собственница дачи в Переделкино, двухкомнатной квартиры в 1-м Самотечном переулке (её купили после продажи квартиры бабушки – мамы Гитаны Аркадьевны), нежилого помещения (21 м2) в доме по улице Серафимовича, 2. Комнат на Кутузовском проспекте, которые на деньги Баталовых купили Цивин и Дрожжина. Через полгода Маша станет единственной собственницей четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной (Серафимовича, 2). Кроме того, она унаследует от матери банковские счета. И авторские права Алексея Баталова", - перечислила Кириенко.

Кроме того, утверждает юрист, Марии Баталовой должны вернуть порядка 25 миллионов рублей Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Эти деньги они якобы забрали из сейфа Баталовых, передает "КП".

