Константин Богомолов отказался быть ректором Школы-студии МХАТ

В конце января режиссера Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Место стало вакантным после смерти прежнего руководителя Игоря Золотовицкого.

Сообщение о назначении на эту должность Богомолова вызвало недовольство выпускников студии — они утверждали, что это нарушает традиции учебного заведения, поскольку назначенец не учился в этой школе, и настаивали на кандидатуре из числа мхатовцев.

Разразился скандал. Поначалу Константин Богомолов демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако теперь вдруг переменил планы. Режиссер отказался быть ректором Школы-студии МХАТ.

"Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", - сделал объявление Константин Богомолов в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в Минкульте подчеркнули, что трудовой договор с режиссером как с врио ректора Школы-студии МХАТ заключен на период до проведения выборов постоянного руководителя учебного заведения.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>