Жертвами стрельбы в Канаде стали 10 человек

Десять человек погибли в результате стрельбы в Канаде. Трагедия произошла в городке Тамблер-Ридж на западе страны. Женщина открыла огонь по людям в здании школы - жертвами стали 6 человек. Из 26 раненых один скончался по пути в больницу. Позже ещё два тела полиция обнаружила рядом - в жилом доме.

Сообщается, что нападавшая также покончила с собой. Её личность установлена, но данные следствие не раскрывает. Мотивы подозреваемой тоже пока неизвестны. Сейчас правоохранители проверяют соседние здания - нет ли там других жертв и пострадавших.

На фоне тревожных сообщений премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку в Европу на Мюнхенскую конференцию. А глава провинции Британская Колумбия призвал усилить меры безопасности в школах.